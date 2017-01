Plus d'infos sur le spectacle Traces à Cesson Sevigne

Centre culturel de Cesson Sevigné (l.1034393/4394/4395) présente

Après le succès de Cuisine et confession en 2014, les artistes québécois des 7 doigts de la main reviennent avec Traces, un spectacle à la fois étonnant de performance, sobre et élégant. Chantant, virevoltant, se propulsant au travers des anneaux chinois et des planches à bascule, les circassiens se pressent, s'unissent et défient le temps. Frissons, peur et émerveillement seront au rendez-vous de cette performance survoltée.Infos PMR: 02.99.83.52.20