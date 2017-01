Plus d'infos sur le spectacle Les Bédouins de Pétra, documentaire puis Al-Mu'allaqât, poèmes à La Meziere

Documentaire filmé entre passé simple et présent imparfait sur la vie des Bdouls expulsés des grottes de la ville antique de Pétra par l'Unesco et la Jordanie au nom du tourisme culturel. De Marie-Claire Thouault, suivi d'une lecture bilingue des poèmes Al-Mu'allaqât, fleurons de la poésie préislamique, et de ceux du poète aveugle syrien du Xème siècle Al Maari, par Thierry Beucher et Gwenael De Boodt. Production La Station-Théâtre.

"Un détour pour saluer, du camp de Nou'm, les restes ! Mais que saluerez-vous : quel fossé, quel foyer ? / De Nou'm désert et dépeuplé, tout changé par Le va-et-vient, tourbillonnant, de vents violents / C'était un camp de Nou'm, aux Ham'ât, effacé : Il n'en reste que cendre entre pierres du foyer / (...) Je n'y ai rien trouvé, à quoi me raccrocher, Hormis la graminée et hormis le foyer ! "

Durée : 2h.

Tout public à partir de 14 ans

Compris dans l'abonnement

Lien spectacle blogue Station : http://stationtheatre.canalblog.com/archives/2016/07/25/34120095.html

Lien spectacle facebook Station : https://www.facebook.com/events/670045613143196/

Lien sur le site du festival Résistances : http://festival-resistances.fr/Les-Bedouins-de-Petra-entre-passe.html

Site web : http://stationtheatre.canalblog.com/archives/2014/09/01/31215894.html

Infos réservation :

compris dans l'abonnement. 06.41.56.47.01