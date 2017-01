Plus d'infos sur le concert Benjamin Biolay Et Invite à Cesson Sevigne

Découvert en 2000 pour avoir notamment cosigné le Jardin d'hiver d'Henri Salvador, Benjamin Biolay s'est rapidement imposé comme l'un des artistes incontestables de la création musicale française. à la fois parolier, musicien et compositeur, cet artiste complet allie l'élégance de l'écriture à des arrangements soignés. Après le succès de La superbe en 2009, album doublement récompensé aux Victoires de la Musique, ce 10ème disque Palermo Hollywood est unanimement salué par la presse et les professionnels. Grand admirateur de la musique latino-américaine, Benjamin Biolay nous propose ici un périple entre Paris et Buenos Aires, mêlant les sonorités latino à la chanson française... Il nous raconte une audio pelicula où se croisent Ennio Morricone,ballade française, néo cumbia, lyrisme ou encore grand orchestre. Il fait se rencontrer percussions latines, « rock nacional » argentin et bandonéon électrique, dans une nouvelle collection de chansons comme autant de récits urbains. Bien plus qu'un concert, ce voyage mêle les langues, les lieux, les cultures avec une harmonie fascinante.