Plus d'infos sur le concert Clarika à Chartres de Bretagne

Artiste aux mille visages, toujours aussi moderne, ironique et décalée dans son écriture, Clarika est de retour avec un nouvel album à fleur de peau nourri par une rupture amoureuse douloureuse. Profondeur, sensibilité, séduction mutine, noirceur grinçante et abandon conquérant jaillissent à tour de rôle et avec le même éclat.