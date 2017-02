Plus d'infos sur le concert Du Bartas à Chartres de Bretagne

Du Bartàs chante en occitan et en arabe les traces anciennes ou récentes laissées par l'histoire au creux de leur Languedoc méditerranéen et métissé. A travers des chansons narrant les vies de ‘‘gueules'' du pays, ils évoquent les fatalités et les plaisirs de l'existence, navigant entre chronique sociale et poésie libertaire.