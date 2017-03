Plus d'infos sur le concert Andre Manoukian - China Moses à Fougeres

Le Centre Culturel Juliette Drouet présente ce spectacle

Après une collaboration fructueuse sur l'album d'André Manoukian, « So in Love », China Moses, belle et talentueuse chanteuse américaine de jazz et de blues, déjà acclamée sur la scène du théâtre Christian Liger, et le célèbre pianiste auteur compositeur, amoureux des voix, ne se sont plus quittés... artistiquement. En 2013, ils décident de monter un spectacle en piano/voix pour rendre hommage aux grands noms du jazz et à leurs « Torch Songs », ces classiques du jazz et du blues faits pour rallumer la flamme des amours impossibles et qui ont également la vertu de vous enflammer en les écoutant : ils ont choisi la formule du duo pour laisser libre cours à leur amour pour ces chefs - d'oeuvre d'émotion.De Cole Porter (I've got you under my skin) à Frank Sinatra (My funny Valentine), en passant par Julie London (Cry me a river), Peggy Lee (Why dont you do right), Dina Washington (What difference a day makes ?) et Etta James (I just wanna make love to you), André Manoukian et China Moses balaient un répertoire qu'ils aiment partager et ré - arranger pour mieux vous le faire découvrir. Rencontre magique au sommet entre deux superbes artistes : attention à ne pas prendre feu ! Avec : China Moses : voix, André Manoukian : pianoRéservation PMR : 02.99.94.83.65