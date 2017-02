Plus d'infos sur le concert Awa Ly et Blick Bassy à Fougeres

Le Centre Culturel Juliette Drouet présente ce spectacle

Awa Ly France - Italie - Sénégal. Awa est un voyage à elle toute seule. Sa musique d'influence Jazz se permet des incursions Folk, Pop, voir Caribéennes. Son album "FIVE AND A FEATHER", réalisé par Pascal Danae et Jean Lamoot avec participation de Faada Freddy, Paco Sery, Ballaké Sissoko et Slow Joe, est sorti le 25 mars 2016.Réservation PMR : 02.99.94.83.65