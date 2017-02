Plus d'infos sur le concert Noëmi Waysfeld & Blik - Alfama à Le Rheu

Avec « Alfama », direction Lisbonne et la langueur légendaire du fado qu'ils se réapproprient... en yiddish. Un choix aussi radical qu'étonnamment naturel pour Noëmi Waysfeld & Blik, puisque les chants d'Amalia Rodrigues et les complaintes yiddish semblent partager des émotions et une sorte d'essence communes : le déracinement. La chanteuse Noëmi Waysfeld, incarne et réunit avec talent ce passage de l'un à l'autre.

Lieu : Salle Georges Brassens - 35650 Le Rheu

Site web : http://www.agora-lerheu.asso.fr/noemi-waysfeld-blik/

