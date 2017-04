Plus d'infos sur le concert Une féerie vocale à Le Rheu

Concert anniversaire des 10 ans du Choeur Vibrations !

Depuis dix ans, le public du choeur de chambre Vibrations a pu apprécier plus de 120 oeuvres chorales d'une grande diversité tant dans le style que dans les époques. Sabine Argaut, directrice artistique du choeur, a choisi d'en regrouper une sélection dans cette féerie vocale, qui permet de voyager du baroque au gospel, et de la mélancolie des rivages d'Europe du Nord aux rythmes chaloupés du Brésil. Ambiance garantie ! Le choeur de chambre Vibrations, fidèle à son habitude, fera voler en éclats les codes du concert classique et se prêtera à des improvisations et des mises en espaces qui « emballeront » le public, au sens propre comme au sens figuré...

Présentation du programme : Une féérie vocale

(sous réserve de modifications)

Guillaume Costeley - Mignonne, allons voir

James Edward Moore - An irish blessing

Knut Nystedt - Immortal Bach

Henry Purcell - Music for a while

traditionnel - arrgt : Grete pedersen - Ned i vestere

Francisco Feliciano - To the unamed lighte

Giovanni Pierluigi Palestrina (da) - O bone Jesu

Lars Jansson - To the mothers in Brazil

Gospel - Let it shine ?

Vincent D'indy - Compère guillery

Mathias Seiber - Three nonsense songs

Jacques Frochot - Le corbeau et le renard

Traditionnel - A la claire fontaine

Michael Praetorius - Audite silete

Présentation succincte du choeur

Le Choeur de chambre Vibrations, créé à Rennes en 2006 par Sabine Argaut, est composé de chanteurs amateurs de haut niveau. En 2013 il remporte trois prix au Florilège vocal de Tours. En 2015, il enregistre la première symphonie d'Anthony Girard avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne. En 2016 il commande au même compositeur une oeuvre spécialement écrite pour le choeur, à l'occasion de ses dix ans.

Depuis 2010 le choeur de chambre Vibrations est choeur d'application du Pont supérieur, structure de formation des futurs chefs de choeurs professionnels. Il est également membre de la fédération A Coeur Joie.

Lieu : Église de Moigné

Site web : http://www.agora-lerheu.asso.fr/feeries-vocales/

Infos réservation :

Pour les tarifs - voir notre site internet, rubrique informations pratiques. Nous pratiquons le tarif Sortir. Réservation / informations : Centre culturel et d'activités Agora 02 99 60 88 67