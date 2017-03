Plus d'infos sur le concert Jamie Clarke's Perfect, The Porters à Louvigne du Desert

Gratuit pour les moins de 12 an(s)

SOIREE SaintT PATRICK avec : Made in England : Du pur son anglais comme on l'aime! Un groupe de rock classique - ils jouent en véritables virtuoses. Bien que leur musique soit forte et 'hard', il y a aussi une tendresse et une subtilité qui surprennent. JAMIE CLARKE'S PERFECT : Folkabilly rock, rockabilly et punk mélangés à la sauce irlandaise et à l'énergie, c'est la recette originale de ce groupe formé de musiciens de talent venus de toute la planète, basé aujourd'hui en Allemagne. En chanteur lead et à la guitare électrique, on retrouve l'inclassable et légendaire Jamie Clarke qui, après ses débuts avec Innocence Lost, a tourné avec les Pogues dans les 90's et cosigné le « Pogue Mahone » de 1996. L'année suivante, il forme « Perfect », le groupe avec lequel il retourne depuis les salles du monde entier : la lande irlandaise, les pintes de bière et les jolies filles y prennent vie au son du banjo, du violon et de l'accordéon. A noter que l'on retrouve à la basse Pierre Lavendel , ancien contre bassiste des Frantic Flintstones. THE PORTERS : Quand les Pogues rencontrent Social Distortion... Quand le folk traditionnel rencontre la pure énergie punk ... cela donne les Porters, cinq musiciens installés à Dusseldorf. Passant avec le même plaisir et la même évidence d'un violon mélodique à des accords de guitare distordus, le groupe offre une atmosphère unique entre ballades et rock furieux. Oubliez tous les clichés du punk folk, les Porters les font exploser en créant un son unique et très personnel, nourri de nombreux courants musicaux : garage rock des 60's ; punk rock, country et jusqu'au hard rock et –YEAH !- cela fonctionne. Si l'on compare souvent The Porters aux Dropkick Murphys, Flogging Molly ou même aux vrais McKenzies, ils ont su garder leur singularité et une vraie identité. Ecoutez leur folk punk et leur différence.