Plus d'infos sur le concert Wanted Joe Dassin à Louvigne du Desert

Gratuit pour les moins de 12 an(s)

Ben Ricour n'est pas un poor lonesome cowboy, les « Joe's » comptent également Laurent Madiot (un des Fouteurs de joie) et Jean-Pierre Bottiau alias Cheveu (acolyte de Monsieur Lune). Le trio interprète Dassin à la sauce western avec beaucoup de tendresse. Ce spectacle tendre et loufoque autour des premières chansons de Joe Dassin (1965/1973) met en lumière les racines blues et country-folk de son répertoire et son goût pour les histoires bien ficelées. Sur scène, trois hommes et leur part d'enfance. Trois french cow-boys aux pieds nus, joyeux et fragiles près d'un cheval de bois, qui cherchent leurs chapeaux comme on cherche de l'or, et qui ne les trouvent pas. Parce que justement, ils ne sont pas vraiment cow-boys ! Les Dalton, Le petit pain au chocolat, La Bande à Bonnot, L'Amérique seront de la fête, mais aussi quelques pépites méconnues comme Mon village du bout du monde ou Comme la lune.