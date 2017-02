Plus d'infos sur le concert Asti Even à Pace

PACE EN COURANT PRESENTE

ASTI EVEN Spectacle de Music Hall Unique en France !!! Asti EVEN est un vrai show man, le célèbre journaliste de France Télévision Nelson MONFORT le surnomme amicalement : " le Yul BRYNNER de la chanson française ! Il interprète les oeuvres des plus grands noms de la chanson Française, il présentera son show inédit « plus près de vous » pour la première fois au Ponant de Pacé Un spectacle unique, rempli de nostalgie et d'émotions 2 heures et demi de pur bonheur. Réservation PMR : 02.99.85.22.53