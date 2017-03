Plus d'infos sur le concert Talisco à Pace

Le Ponant - Citedia présente ce concert

Après plus de 150 dates en moins de 2 ans à travers le monde, la révélation pop électro nous revient avec un nouvel album plus rock, plus radical. Le songwriter parisien sort les griffes et durcit le ton, l'heure est à l'affirmation : guitares cinglantes, cordes métalliques, jamais mécaniques, souffles électro et hymnes indie-pop...L'artiste revient de son périple américain marqué au fer rouge. A kiss from L.A. Un baiser brûlant, une morsure.Réservation PMR : 02.99.60.16.23