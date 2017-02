Plus d'infos sur le concert La Caravane Passe à Pont Pean

Pour ce nouvel album et ce nouveau show, La Caravane Passe confirme qu'elle a la bougeotte. Entre traditions - des Balkans au Maghreb en passant par la Catalogne et les musiques actuelles -rock, hip-hop, ragga, elle déploie un univers de voyage, de nomadisme et de déracinement..

Autour de Toma Feterman chanteur, auteur et compositeur principal du groupe, et également connu sous le nom de John Lenine au sein du Soviet Suprem, le groupe est resté intact et soudé depuis 15 ans. 15 ans de tournées, 5 albums et 1 disque live.

Fort de ses collaborations avec entre-autres Sanseverino, Rachid Taha, R.wan ou encore Tom Fire, le groupe a su puiser dans les musiques les plus variées, tout en gardant sa couleur propre et originale.

- Distribution : Olivier Llugany : chant, trombone, fiscorn, clavier - Toma Feterman : chant, guitares, banjo,trompette - Cyril "Zinzin" Moret : saxophones, flûte - Pat Gigon : batterie, loops - Ben Body : basse.