Plus d'infos sur le concert Daniel Guichard à Rennes

Daniel Guichard ne nous quitte plus !Après 2 ans, plus de 50 dates, des milliers de spectateurs conquis, Daniel Guichard revient en 2017 avec un nouveau spectacle.L'occasion pour le chanteur d'interpréter ses plus grands succès qui donnent à la variété ses lettres de noblesse : la tendresse, le gitan, faut pas pleurer comme ça, l'éternel Mon vieux, tout en laissant la part belle aux reprises et inédits.Plus d'un demi siècle, qu'il chante des textes qui lui plaisent et rendent heureux le public, ce n'est pas si mal non ?Oui, Daniel Guichard ne nous quitte plus !Réservations P.M.R. : 03 20 33 30 70