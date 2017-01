Plus d'infos sur le concert Dorsaf Hamdani & Lucien Zerrad Trio à Rennes

Dorsaf Hamdani, tunisienne, fait partie intégrante de cette génération de chanteuses du Maghreb et du Moyen Orient, qui fascine par le contraste entre son attachement aux traditions musicales liées au classicisme artistique, et sa modernité.

Appréciée des amateurs de malouf et de chant classique, respectée des médias et des maîtres de la musicologie arabe, cette femme libre étonne et séduit. Avec une voix exquise et des gestes discrets, elle dégage sur scène une puissante émotion, tranchant parfois avec l'austérité des musiques classiques arabes, qui exigent la retenue.

Friande de passerelles entre les différentes cultures, ce n'est pas un hasard si elle a rencontré Lucien Zerrad, compositeur, arrangeur, guitariste et oudiste reconnu et qui a plus d'une corde vagabonde à ses guitares.

Avec une ouverture d'esprit immédiatement transcrite dans son jeu de guitare, celui-ci passe allègrement de son instrument de chevet au oud oriental, ou à la viola caipira brésilienne, sans l'ombre d'une accroche.

Accompagné des musiciens : Philippe Mallard à l'accordéon et au bandonéon, Thomas Ostrowiecki aux percussions, il vous emmène pour un voyage musical hors des sentiers battus entre les rives de la méditerranée, autour de l'Afrique ou de l'Amérique latine.

Un concert aux frontières des musiques du monde, où la puissance envoûtante de la voix de Dorsaf se mêle aux "îles du désert" du Trio.

