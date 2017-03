Plus d'infos sur le concert Epsylon et La Jambe de Frida à Rennes

EPSYLON :

Entre rock et folk, EPSYLON est avant tout un groupe de scène. Remarqués dès leurs premières prestations scéniques pour leur énergie et leur bonne humeur contagieuse, ils ont su dès leur début conquérir un public fidèle. Et le phénomène « Epsylon », de concerts en festivals, depuis près de 10 ans ne fait que s'amplifier.

Epsylon n'est plus la 5ème lettre de l'alphabet grec, mais un nom en lettres majuscules qui s'affirme de scène en scène dans l'alphabet de la scène Rock celtique. Ils l'ont compris dès leur 1er album « Rien ne sert de courir... il faut partir à point »

YOUTUBE - https://youtu.be/XQROP-NfkSo

FACEBOOK - https://www.facebook.com/epsylonlegroupe

TWITTER - https://www.twitter.com/epsylonlegroupe

INSTAGRAM - https://www.instagram.com/epsylonlegroupe

SPOTIFY - https://play.spotify.com/artist/0EDdkzk3azfgQKVj9L6kPN

DEEZER - http://www.deezer.com/album/12884846

SITE OFFICIEL - http://www.epsylonlegroupe.com/

LA JAMBE DE FRIDA :

"La Jambe De Frida présente son 2ème album "Larmes et Courants". Résolument plus rock que le précédent, il souligne l'évolution du groupeet affirme son identité. Parcourant toutes les humeurs de l'homme, de la joie à la colère, de l'amour perdu à celui retrouvé. "Larmes et Courants" porte un regard incisif sur nos vies et leurs dérives. Désormais composée de 5 membres, La Jambe De Frida poursuit sa route avec une envie plus puissante, délaissant les cuivres pour la violence des sons et mots.

C'est également sur scèneque La Jambe De Frida saura vous emmener au plus proche d'elle-même, toujours plus personnelle et convaincante."

SITE OFFICIEL - http://lajambedefrida.com/

BILLETTERIE EN LIGNE à 8€

Places en vente sur place à 10€.

Le Jardin Moderne est une salle à capacité limité, réservation conseillée.

Infos réservation :