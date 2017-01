Plus d'infos sur le concert Femmes de Jazz : Théâtre du pré perché à Rennes

Un cabaret dans la confluence des « blue note », sur les traces des "Ladies-Jazz". Celles qui chantent le jazz : Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan..., et celles aussi, "muses inconnues" qui, dans l'ombre, inspirent aux musiciens le jazz. Portraits de femmes qui égrènent intensément leur vie et la consument parfois. Urgence de chanter et de vivre. Biographies et critiques journalistiques seront les textes de leurs histoires, révélées par la voix engagée du comédien Hugues Charbonneau et rythmées avec sensualité par Marion Thomas, chanteuse de jazz aux multiples facettes. Ambiance boîte de jazz, pour ce cabaret sous les feux de la rampe où les doigts claquent au rythme du ragtime et du scat, où les yeux brillent au vibrato du Blues !

Site web : http://www.penichespectacle.com

