ANTARION PRODUCTION présente : ce concert.

Gospel Pour 100 Voix - World Tour 2017Gospel Pour 100 Voix Auréolés d'un énorme succès populaire, les cent chanteurs et musiciens du spectacle Gospel pour 100 voix sillonneront la France, La Suisse, La Belgique, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne en 2015, pour une nouvelle série de concerts monumentaux avec un spectacle totalement nouveau ! Plus de 200.000 albums, 5 concerts au Palais Omnisports Paris Bercy, 9 concerts au Palais des Sports et 350 dates de tournées, 1.000.000 de spectateurs ont fait de ce spectacle le plus grand show de Gospel au monde. Rencontre de la douleur des esclaves noirs et de la joie de vivre des Caraïbes, le gospel est aujourd'hui un véritable phénomène de société qui touche le coeur de tous par la force de son message et la beauté de ses chants. Il faut voir la joie et la chaleur que dégagent les chanteurs de ce groupe pour comprendre. Des chanteurs encore plus talentueux, une énergie encore plus débordante, un show encore plus époustouflant ont valu à ce spectacle de remporter 4 GMA Dove Award on Gospel Music à Los Angeles. Les célèbres chef de choeur New Yorkais (Malik Young) et directeur artistique (Jean-Baptiste Guyon) ont rejoint le spectacle. Les choristes de "Gospel pour 100 Voix" font parti des meilleurs chanteurs de Gospel au monde. Plus de 1500 chateurs venus du monde entier ont été auditionnés pour cette tournée. Le processus de sélection dure plusieurs mois et comprend une sélection sur la voix et une sur la danse. Les choristes de "Gospel pour 100 Voix" viennent de 24 pays différents et de toutes confessions, encadrés par une équipe artistique et musicale totalement américaine. C'est ainsi que vivent ensembles des représentants de : Algerie, Angleterre, Argentine, Bali, Benin, Brésil, Chili, Bulgarie, Cameroun, Ecosse, Espagne, Congo, Guinée, Haïti, Inde, Italie, Jamaïque, Laos, Madagascar, Maroc, Russie, Tunisie, USA, Suisse ainsi que de nombreux représentants de Martinique, Guyane, Réunion et Guadeloupe. La vocation de Gospel pour 100 Voix En plus de faire partager au public l'amour du chant, l'amour de l'autre et la communion qui se passe pendant chacun des concerts, Gospel pour 100 Voix est une grande école formatrice de talents tels que : Yoann Freget, vainqueur de The Voice 2013 Emma Djob, 1/2 finaliste de The Voice 2013 Dominique Magloire, 1/2 finaliste de The Voice 2012 Sébastien Agius, Vainqueur d' X Factor 2010 Cyril Cinelu, vainqueur de la Star Ac 6,2006 mais aussi la plupart des chanteurs des comédies musicales parisiennes (Le Roi Lion- Mamma Mia- Les 10 Commandements.....) Information PMR : 02.99.85.84.12