Vendredi 17 mars - Jean-Louis Cormier + Barbagallo + Jahen Oarsman

Mélomane curieux et ambassadeur enthousiaste de la chanson québécoise, la réputation de LOUIS-JEAN CORMIER lui vaut de nombreuses collaborations artistiques (Gilles Bélanger, Daniel Lavoie...), et la chaise de coach dans l'émission La Voix. Dans un projet solo depuis 2012, il affirme sa voix et sa sensibilité dans deux albums. Amoureux des beaux thèmes et de musique synthétique, Julien BARBAGALLO est un compositeur révélé aux Trans 2016 qui revendique la langue fran?aise dans chacune de ses chansons. Dans son nouvel album Grand Chien, il exhale musiques populaires ancestrales et musiques anciennes des églises ou séculaires des bas-fonds. Le Normand JAHEN OARSMAN assurera la première partie avec un indie folk inspiré et envoûtant, porté par une voix hors du commun.

Le prix des places est compris entre : 11.80 et 15.80 ?

Date : vendredi 17 mars 2017