Matzik c'est avant tout un corps à corps rythmique entre le verbe et la musique. Les mots de Claire Laurent se frottent au son

du rock délirant aux accents de jazz cuivré de la musique de Matthieu Letournel.

Une fusion qui explose les codes classiques des paroliers et de l'accompagnement, et qui devient un langage à part. On y raconte alors des histoires à danser debout et on y swingue le verbe avec de la rage dans le ventre et un sourire sur les lèvres.

Un langage qui s'adresse directement à l'épiderme où le mot se fait personnage, où la musique cherche son souffle, sa pulsation et se dessine.

Les cinq laborantins de Matzik : Claire Laurent (voix), Matthieu Letournel (soubassophone, trompette), Benoit Bachus (guitare), Pierre-Yves Prothais (batterie) et Jean Baptiste Tarot (saxophones) ont développé une musicalité singulière où cohabitent, comme dans un livre d'images, grandes colères et petits frissons...

Une invitation à prendre ces récits pour des lanternes.

Production Péniche Spectacle dans du Festival « Mythos ».

Site web : http://www.penichespectacle.com

