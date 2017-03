Plus d'infos sur le concert General Elektriks à Vitre

Le Centre Culturel Jacques Duhamel présente ce spectacle

Ayant quitté sa terre d'accueil californienne pour la ville de Berlin, Hervé Salters a dévoilé début 2016 un nouvel album de General Elektriks : To be a stranger. Clairement dopé au parfum de la radicalité artistique qui imprègne la capitale allemande, ce nouvel opus fait la part belle aux claviers funk, beats hip-hop, mélodies pop et extravagances sonores. La joute entre sons vintage et musique du futur semble cette fois-ci tourner à l'avantage de ce dernier, donnant naissance à une véritable pépite d'électro-soul. Art funk ? Hip-pop ? Appelez ça comme vous voulez. C'est le nouveau General Elektriks. Ça groove !! on retrouve toute cette vitalité captée sur disque lors de leurs concerts. Hervé Salters y est d'une énergie débordante, feintant un âge qu'on ne saurait même pas lui donner, semblant rajeunir d'album en album et électrisant les salles de concert dans lesquelles il se produit avec une fraicheur communicative et fédératrice. Réservation PMR : 02.23.55.55.80