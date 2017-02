Plus d'infos sur le spectacle Job à Cesson Sevigne

Centre culturel de Cesson Sevigné présente

Job, la nouvelle création des chorégraphes Lucie Augeai et David Gernez, interroge avec humour, les particularités et les codes du métier de danseur. Danser n'est pas un Job comme les autres : échauffements, chutes, changements vestimentaires répétés, trac, mais aussi mise en jeu personnelle et affective, rapport à l'image, sans oublier le public ...La chorégraphie est fluide et électrique, comme pour témoigner de la force de l'engagement du danseur, pour ce métier dans lequel tous se jettent à corps perdu.Infos PMR: 02.99.83.52.20