« De Nulle Part... et d'Ailleurs » fait référence à l'histoire des peuples tziganes au sens large et des gitans d'Espagne plus particulièrement; ces peuples dont les origines et les parcours nomades et historiques restent encore aujourd'hui un mystère. Elle raconte ce peuple qui malgré des siècles de répression, a su continuer à exister, ici et ailleurs, en marge, trouvant une survie et l'expression d'une identité forte dans cet art aujourd'hui universellement reconnu qu'est le Flamenco.

A la fois allégorie et hommage à ce peuple et tant d'autres trop souvent oubliés ou méprisés, 'De Nulle Part... et d'Ailleurs' danse la vie et la mort pour faire exister les âmes oubliées...

Lieu : L'Antichambre - 35310 Mordelles

Site web : http://www.agora-lerheu.asso.fr/de-nulle-part-et-dailleurs/

Infos réservation :

Pour les tarifs - voir notre site internet, rubrique informations pratiques. Nous pratiquons le tarif Sortir. Réservation / informations : Centre culturel et d'activités Agora 02 99 60 88 67 - agora-lerheu@wanadoo.fr et AMOCAS - 02 23 41 27 06