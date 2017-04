Plus d'infos sur le spectacle Rock the Ballet à Saint Malo

Bad Boys of Dance

Bad Boys of Dance New-York

direction chorégraphie Adrienne Canterna

7 danseurs

création 2007 Rasta Thomas et Adrienne Canterna au Jacob's Pillow Dance Festival U.S.A.

Plus grand, meilleur, plus rapide, plus fort ! Kanye West

Ce défi, lancé par Kanye West, est repris par les BAD BOYS OF DANCE, une bande de jeunes danseurs qui dansent comme ils respirent, dans ce nouveau spectacle ROCK THE BALLET. Ils mêlent tout naturellement leur superbe technique classique aux techniques modernes du hip hop, de la danse jazz, de la danse contemporaine, de l'acrobatie, et même des arts martiaux, sur les tubes Pop et Rock choisis par la chorégraphe Adrienne Canterna. On appelle ce nouveau style le "Pop Ballet". Depuis les tout derniers tubes de Maroon 5 et LMFAO jusqu'aux classiques de Michael Jackson et Queen, le public de 7 à 77 ans y reconnait sa musique, et les balletomanes autant que le grand public sont transportés et dynamisés.

Site web : http://www.theatresaintmalo.com/2016/06/rock-the-ballet/

Infos réservation :

réservations à partir du 30 novembre 2016