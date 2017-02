Plus d'infos sur le spectacle Bounce ! à Vitre

Le Centre Culturel Jacques Duhamel présente (lic.1-1054641/3-1077296) ce spectacle

Bounce ! est un spectacle étonnant à déguster en famille avec ou sans enfant ! on y rit et on réfléchit... Bounce ! Forme hybride de danse, théâtre avec de la musique en live, traite joyeusement de l'échec, une expérience universelle qui peut devenir le point de départ imprévu d'une aventure à rebondissement. Un quatuor s'installe dans l'espace, les musiciens s'accordent, les danseurs s'échauffent. Les gestes sont fébriles, incertains... Et si tout ne se passait pas comme prévu ? Stimulés par l'obstacle, les interprètes vont tour à tour se bousculer, danser, murmurer, s'énerver, jouer... ils ne cesseront de chercher de nouveaux moyens pour aller toujours de l'avant. réhabilitons l'échec, « booster » officiel de l'imaginaire !Réservation PMR : 02.23.55.55.80