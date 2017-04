Plus d'infos sur l'Frederic Bouffandeau - Exposition Personnelle - Tableaux, Néons Et Papiers à Rennes

L'oeuvre de FRÉDÉRIC BOUFFANDEAU est régie par une forme, qui se trouve à l'origine de son art et qui le constitue encore pleinement. Cette matrice s'apparente à une forme végétale, organique, et sensuelle.

« Les enjeux du travail sont d'explorer la peinture et l'espace. L'organique, l'architecture sont les éléments qui constituent la base de mes réflexions. Les médiums utilisés sont le dessin, la peinture, le volume, la lumière et l'image en mouvement. Je recherche les tensions que peut faire naître la réduction des moyens, essayant de ramener au plus près de l'espace occupé les médiums que j'utilise. »

Parfois pleine, parfois évidées, ou opaque, FRÉDÉRIC BOUFFANDEAU construit et déconstruit cette forme à l'aide de peinture, de dessins, de néons, de sculptures en aluminium... L'artiste passe d'un médium à l'autre tant sur le mur que dans l'espace. Chaque pièce créée enrichie la suivante, s'associe aux oeuvres existantes, tout en gardant son caractère élémentaire et singulier.

Dans une dynamique de composition et de décomposition, FRÉDÉRIC BOUFFANDEAU décline sa forme organique grâce à des variations de techniques, de couleurs, de teintes, etc... Cette exploration de différents médiums invite à la rencontre et ouvre un dialogue sur l'oeuvre de l'artiste, dans sa globalité.

Site web : http://www.galerie-oniris.fr/actus/expositions/frederic-bouffandeau-2017/