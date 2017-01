Plus d'infos sur l'exposition Petits Formats et Oeuvres sur Papier des artistes de la galerie Oniris à Rennes

Comme chaque fin d'année, entre décembre et janvier, la galerie Oniris fait la part belle aux "PETITS FORMATS ET OEUVRES SUR PAPIER" l'occasion de re/découvrir un panorama de la richesse artistique des artistes de la galerie.

L'exposition "PETITS FORMATS ET OEUVRES SUR PAPIER" est avant tout l'occasion pour les amateurs d'arts comme pour les collectionneurs, de faire plaisir ou de se faire plaisir, par l'achat d'oeuvres à des prix abordables.

Issue d'une volonté de promouvoir des oeuvres originales de qualité pour un public plus large, cet événement offre une occasion unique dans l'année de découvrir à travers un accrochage varié des pièces uniques (dessins, esquisses, monotypes ou collages) mais aussi oeuvres multiples (gravures, lithographies, sérigraphies), d'artistes à la fois connus et d'autres à [re]découvrir.

Les oeuvres exposées sont souvent inédites sur les murs de la galerie : des pièces exposées lors des foires hors les murs d'artistes qui ont fait l'objet d'une exposition au cours de l'année écoulée ou, à l'inverse, des artistes de la galerie qui ont été présentés moins récemment.

Comme une "réunion de famille" de fin d'année, l'exposition rassemble les invités des précédentes expositions de 2014 et ceux des mois à venir. Une réunion chaleureuse et colorée qui favorise les rapprochements artistiques et le dialogue. Cet accrochage plus dense que ceux pratiqués habituellement, rassemble la majorité des artistes d'Oniris grâce à une sélection d'oeuvres qui évolue au fur et à mesure des semaines.

Comme à chaque exposition, d'autres oeuvres non accrochées de tous ces artistes sont disponibles dans les tiroirs ou les réserves de la galerie (visible sur demande).

Site web : http://www.galerie-oniris.fr/actus/expositions/petits-formats/

Galerie ONIRIS - 38 rue d'Antrain - 35700 Rennes - métro Sainte Anne La galerie est ouverte à tous ● du mardi au samedi de 14h00 à 19h00 ● nouveaux horaires également sur rendez-vous collectionneurs le matin et le lundi - contact info au 02 99 36 46 06 PENDANT LES FÊTES - la galerie est ouverte uniquement sur rendez-vous du samedi 24 décembre au lundi 2 janvier 2017 inclus contact au 06 71 633 633 - réouverture aux horaires habituels mardi 3 janvier 2017