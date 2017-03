Plus d'infos sur l'exposition Bordures Paysagères à Saint Malo

Pauline Bétin concilie l'urbain et le naturel. Des constructions architecturées ou toutes simples et sur lesquelles on retrouve la poésie des étoiles, la ligne d'horizon d'un paysage, la silhouette d'un arbre...

Sa technique est au service de cette magie : pâte de verre et sérigraphie lui permettent de transporter le visiteur dans un mélange de matières mates ou transparentes qui s'unissent pour magnifier la lumière et la laisser transformer l'oeuvre à sa façon.

Ses pièces révèlent et interrogent ces confrontations entre construction de l'homme et nature, entre verre et photographie, entre image et volume, entre brillance et opacité

Site web : http://www.paulinebetin.com/

Infos réservation :

Accès libre Pour les scolaires, sur rendez-vous au 02 99 81 20 59