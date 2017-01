Plus d'infos sur l'exposition Curieuses Mécaniques à Saint Malo

Créateur de spectacles/installations, musicien et compositeur, tant dans les domaines des musiques improvisées que des musiques du Monde, Antoine Birot est aussi concepteur-constructeur de machineries destinées à produire du rêve et éveiller l'imaginaire. Il présente son théâtre de curieuses mécaniques, fait de rouages poétiques, où il se joue, avec luminosité, de l'art du mouvement (perpétuel). Dans son travail, Antoine Birot interroge la fonctionnalité de l'objet, autour des notions d'utile et d'accessoire, utilisant la machine qui devient lieu de tous les imaginaires possibles. Chaque installation questionne notre rapport au monde, ce qui nous lie à la vie, raconte une bribe d'histoire...

Infos réservation :

Accès libre Pour les scolaires, sur rendez-vous au 02 99 81 20 59