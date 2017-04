Plus d'infos sur l'exposition Sommes-nous tous de la même famille à Saint Malo

Cette exposition vous invite à tourner les pages d'un carnet de recherches pour découvrir jour après jour les notes et réflexions de différents scientifiques (préhistorien, paléontologue, généticien, anthropologue, mathématicien, historien, géographe et sociologue) et tenter de répondre à la question : Sommes-nous tous de la même famille ?

Un voyage au coeur de l'humanité !

Site web : http://www.espace-sciences.org/prets-expositions/expositions/sommes-nous-tous-de-la-meme-famille

Infos réservation :

Accès libre Pour les scolaires, sur rendez-vous au 02 99 81 20 59