Plus d'infos sur l'exposition Kokdu, figurines funéraires de Corée à Vitre

Du 7 octobre 2016 au 26 février 2017

de 14h00 à 18h00 du mardi au dimanche

Les kokdu sont des figurines en bois peintes de couleurs vives. Elles ont joué un rôle important dans les cérémonies funéraires coréennes tout au long de la période Joseon (1392-1906) et jusqu'au milieu du XXe siècle. Plus que de simples objets de décoration elles accompagnaient l'esprit du défunt dans son voyage vers l'au-delà. Elles le guidaient, le protégeaient, le soignaient et même le divertissaient, tout en apportant une consolation à ses proches. Selon leur fonction, les kokdu peuvent avoir une apparence joyeuse et même joueuse, ou au contraire effrayante lorsqu'elles doivent chasser les mauvais esprits.

Et à partir de 22 mars 2017 au Centre culturel Coréen (Paris)

Site web : http://www.festivaldelimaginaire.com/evenements/exposition/

Infos réservation :

Entrée libre dans la limite des places disponibles