Cirqu'en Fête 2017

Plus d'infos sur le festival Cirqu'en Fête à Messac

Le festival CIRQU'EN FÊTE, événement culturel majeur organisé par la MJC Guipry-Messac dédié aux arts du cirque, et grand rendez-vous tous les deux ans, rythmera de nouveau et pour sa 3e édition, cette saison culturelle 2016-2017.

Cette année, le festival se construira autour de différentes propositions artistiques issues des arts du cirque et sera encore une fois placé sous le signe de l'éclectisme, de la convivialité et du partage, notamment à travers l'implication de l'ensemble des habitants. Ainsi, autour de l'Espace Claude Michel de Guipry-Messac, le public pourra venir profiter d'une programmation riche et variée ouverte à tous.

Nous vous invitons à participer à ce grand festival populaire et fédérateur et à profiter des particularités de cette édition, dans laquelle nous avons l'immense honneur d'accueillir à nouveau Isabelle FILLIOZAT pour une journée de formation à destination des professionnels ainsi qu'une conférence ouverte à tous. Laissez-vous emporter par ce festival magique, innovant et durable dans lequel artistes, associations locales et habitants se retrouveront pour le plaisir et autour de valeurs chères à toutes et à tous. Nous vous invitons dès à présent à découvrir la programmation complète du festival sur notre site internet www.mjcmessacguipry.org

Site web : http://www.mjcmessacguipry.org/p-225-cirquen-fete---festival-des-arts-du-cirque.php

Facebook : https://www.facebook.com/mjc.guiprymessac

MJC GUIPRY-MESSAC : 02.99.34.74.94 / 06.70.86.78.24 Billetteries BilletReduc : - stage de cirque et spectacle enfants : http://www.billetreduc.com/166918/evt.htm - spectacle du cirque Rech Junior : http://www.billetreduc.com/166916/evt.htm - conférence d'Isabelle Filliozat : http://www.billetreduc.com/166883/evt.htm - spectacle de Paulo "A travers champ !" : http://www.billetreduc.com/166873/evt.htm - soirée de clôture avec la Compagnie La Main S'affaire et la compagnie Scratch : http://www.billetreduc.com/166919/evt.htm