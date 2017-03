Les Polyphonies de la maison de la poésie 2017

Plus d'infos sur le festival Les Polyphonies de la maison de la poésie à Rennes

Le temps d'un week-end, la Péniche Spectacle et la Maison de la Poésie unissent leur savoir-faire à l'occasion du festival « Les Polyphonies ». Dans un monde d'instantanéité mû par l'obsession de vitesse, une halte est parfois nécessaire. Une respiration.

Au fil de l'eau, sur la Péniche Spectacle amarrée quai Saint Cyr et sur le mail François Mitterrand.

Au fil des mots, des voix venues d'ici et d'ailleurs, les voix des poètes confirmés, les voix nouvelles, les voix du théâtre et celles du chant. Les Polyphonies offrent cette respiration, cette transversalité, et proposent au public de cheminer le long du fil ténu mais solide qui le lie aux artistes, aux auteurs, aux musiciens. Pour que ce moment de respiration soit partagé et fertile.

Venez découvrir tous ces voix d'ici et d'ailleurs.

En collaboration avec la Maison de la Poésie

Site web : http://www.penichespectacle.com

