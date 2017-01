Plus d'infos sur le spectacle La reine des neiges à Fougeres

Spectacle à partir de 3 ans.

La Reine des Neiges, La suite des Aventures

D'après le conte de Hans Christian Anderson.

Cette histoire débute au dernier jour de l'hiver. Dame Nature doit laisser place au printemps, mais le Maître des Glaces en a décidé autrement et veut continuer de sévir sur le royaume. Sa nièce Eve, qui deviendra bientôt la reine des neiges en épousant Eden, le printemps, va s'opposer à son oncle. Les deux amoureux vont alors nous transporter dans une aventure drôle, romantique, festive et parsemée d'embuches.

Ce conte, inspiré de Hans Anderson, est un voyage musical où les personnages nous transportent à travers des lieux féériques et des ambiances folkloriques et nous délivrent un beau message d'amour et de tendresse.

