Plus d'infos sur le spectacle Badada à Messac

Spectacle à partir de 6 ans.

Dans son nouvel opus, BaBouille BonBon déboule avec son labo sonore et convoque les jeunes spectateurs pour un feu d'artifice de sons, avec toutes sortes d'instruments, des plus farfelus jusqu'aux plus étonnants.

Le trio fantaisiste vous propulse, en habits de lumière, dans un concert décapant et énergique que vos jambes ne sont pas prêtes d'oublier.

Du swing, de l'électro hip hop, du rock, des mélodies qui restent en tête, Badouille Bonbon se déguste comme des petites grappes de plaisir ! BADADA !

Site web : http://www.mjcmessacguipry.org/

Infos réservation :

MJC GUIPRY-MESSAC : 02.99.34.74.94 / 06.70.86.78.24 BilletReduc : http://www.billetreduc.com/166911/evt.htm