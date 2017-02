Plus d'infos sur le spectacle Cirkacuba à Rennes

213 PRODUCTIONS (l.3-1032080) en accord avec le Cirque Phénix, Alain Pacherie et Quartier Libre présente

CirkaCuba, le nouveau spectacle du Cirque Phenix ! 45 acrobates, danseurs & musiciens 12 tableaux époustouflants Organisée par Alexandre Volochine, directeur de la prestigieuse école de Cirque de Moscou, l'école de Cirque de Cuba s'ouvre en 1977. Elle héritera de la rigueur et de la qualité du Cirque Russe, et donnera naissance à de flamboyantes étoiles de la piste. Les 45 étoiles que nous avons sélectionnées, ici, sont à couper le souffle ! Dans un rythme musical effréné, elles vous transporteront à Cuba le temps d'une journée. Entre comédie musicale et cirque, CirkaCuba est un tourbillon de tableaux haut en couleur mêlant acrobaties, danses et musiques cubaines. Un moment inoubliable à partager en famille ou entre amis. Réservation PMR : 02.99.85.84.12