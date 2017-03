Plus d'infos sur le spectacle Animal à Saint Malo

Spectacle à partir de 8 ans.

Spectacle familial à partir de 7 ans

65 millions d'années avant notre ère : deux dinosaures observent un point brillant dans le ciel. « T'as pas l'impression qu'il grossit ? », dit le premier au second...

Depuis, beaucoup d'eau a coulé dans les fleuves, quelques dinosaures ont survécu à l'astéroïde meurtrier et se sont à nouveau multipliés - on les appelle "oiseaux". Les mammifères ont grandi et prospéré, des millions d'espèces sont apparues, autant ont disparu. Des prédateurs sont devenus des proies, des proies sont devenues prédateurs, et parmi ces derniers, le plus redoutable : l'Homo sapiens, l'animal sans prédateur, si ce n'est lui-même. Le grand méchant loup ne fait plus peur aux hommes, c'est lui qui a peur, et on ne peut plus parler des animaux comme on le faisait dans les fables d'autrefois.

Site web : http://www.theatresaintmalo.com/2016/06/off-animal/

Infos réservation :

réservations à partir du 30 novembre 2016