Plus d'infos sur le spectacle Bigre à Cesson Sevigne

Centre culturel de Cesson Sevigné (l.1034393/4394/4395) présente

Artiste associé de la saison, Pierre Guillois nous embarque dans un mélo burlesque surprenant. Trois personnages enchaînent les pires catastrophes avec désopilance et poésie. Bigre est une fresque citadine qui raconte par l'absurde la fragile beauté de notre profonde solitude. Un spectacle drôle, subtil, poétique et burlesque, entre les Deschiens et Buster Keaton. Infos PMR: 02.99.83.52.20