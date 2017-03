Plus d'infos sur le spectacle La Queue Du Mickey à Cesson Sevigne

Centre culturel de Cesson Sevigné (l.1034393/4394/4395) présente

Après Beauté, Recherche et Développement la saison dernière, Florence Muller revient avec La queue du Mickey. Trois hommes, une femme et Jakikénédy se réunissent régulièrement pour tenter de « décrocher » du malheur. Ils testent des ateliers de joie, se livrent à des exercices physiques, des expériences de bien-être et de créativité, essaient de trouver “un mode d'emploi” pour être enfin heureux. Toutes les idées sont bonnes pour tenter de larguer leur mauvaise étoile et d'attraper, en dépit des montagnes russes de leurs existences, la Queue du Mickey. Une mise en scène de l'humanité et de ses réalités touchantes !Infos PMR: 02.99.83.52.20