Centre culturel de Cesson Sevigné (l.1034393/4394/4395) présente

Connue en France depuis son premier film, Palerme, récompensé à la Mostra de Venise, Emma Dante est une figure essentielle du théâtre contemporain italien. Le Sorelle Macaluso, ce sont sept soeurs qui nous racontent l'histoire familiale, ses fous rires, ses passions, ses déchirures, ses naissances et ses deuils. A travers ces femmes, le passé ressurgit et les rires spontanés sont parfois rattrapés par les non-dits, les blessures et les questionnements. Sur le plateau, la metteure en scène fait coexister les vivants et les morts, elle parsème la pièce de quelques pas de danse pour faire de ce spectacle un jaillissement d'émotion et de poésie. Infos PMR: 02.99.83.52.20