Centre culturel de Cesson Sevigné (l.1034393/4394/4395) présente

La Tempête est une oeuvre magistrale de William Shakespeare, teintée de féerie et de rebondissements. Le metteur en scène brestois, Charlie Windelschmidt, lauréat 2015 de la Villa Médicis hors les murs, la revisite ici dans un style théâtral forain et contemporain tout à fait étonnant. Déplaçant acteurs et spectateurs de l'extérieur vers l'intérieur du théâtre avec un début de spectacle surprenant... Infos PMR: 02.99.83.52.20