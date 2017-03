Plus d'infos sur le spectacle Cyrano à Dol de Bretagne

Caché dans son buisson de lavande, CYRANO sentait bon la lessive. C'est un roc ! C'est un pic ! C'est un cap ! Que dis-je, c'est une péninsule !.. Cyrano est le récit atypique d'un héros de l'ombre, différent des autres à cause de son gros nez, animé par l'amour et une grande générosité. Ainsi Cyrano aime sa précieuse cousine Roxane, belle et envoûtante comme une fleur de pavot. Elle est le doux poison qui marque à jamais le coeur des hommes, la femme fatale en robe rouge qu'on ne peut que désirer. Cependant, la douce Roxane ne voit que Christian, le parfait prince charmant : beau mais inévitablement bête et naïf.