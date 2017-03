Plus d'infos sur le spectacle Jeremy Ferrari à Fougeres

Vends 2 pièces à Beyrouth

Le retour fracassant et provocateur de Jérémy Ferrari.

Complet à Paris en seulement quelques jours, plus de 50 000 places vendues avant le début de la tournée, des représentations doublées et deux exceptionnelles supplémentaires à l'Olympia programmées en urgence : Vends 2 pièces à Beyrouth, le premier spectacle d'humour sur la guerre, s'annonce comme le succès de l'année.

Si on lui demande « Peut-on faire un spectacle d'humour sur la guerre? », Jérémy vous dira que oui, parce que la guerre, c'est chouette ! Alors il a creusé, creusé, et osera répondre aux questions que vous n'osez même plus poser ! Sommes-nous vraiment protégés par des flics en roller ? Daesh, est ce vraiment une start-up qui monte ? Est ce que les entreprises qui ont fait fortune grâce au régime nazi doivent s'en vouloir ? Peut-on faire de l'humanitaire et avoir une terrasse en teck ?

Il vous donnera aussi une formation antiterroriste, et vous expliquera pourquoi Al Qaida sans Ben Laden, c'est comme Apple sans Steve Jobs.

Vends 2 pièces à Beyrouth : le one Man Show le plus attendu de 2016 !

