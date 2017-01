Plus d'infos sur le spectacle Et les poissons partirent combattre les hommes par Cie J.Beaucé à La Meziere

Spectacle-performance, hommage, antisocial et sans complaisance d'une femme engagée, enragée et desespérée, aux exilés « clandestins » noyés dans le silence complice des politiques par la mondialisation capitaliste. De Angelica Lidell, réalisé et interprété par Cécile Kiffer, comédienne et François Possémé, musicien auteur-compositeur. Cie Jean Beaucé, Rennes.

"Apparemment, l'Afrique n'est rien d'autre qu'un problème. Le problème des immigrés. Noyés, raides, les poings serrés sur la poitrine. Les pauvres n'ont pas d'âme(...) Comment échapper au lieu commun charitable et à la dénonciation dégoulinante ? (...) Imaginer un miracle, c'est tout ce qui me vient à l'esprit." (A. Lidell)

Durée : 1h.

Tout public à partir de 15 ans

Editions Théâtrales traduit par Christilla Vasserot

Le thème de ce spectacle fera l'objet d'un Arpentage en atelier de lecture partagée d'Une Histoire politique du barbelé de Olivier Razac, avec Claire Aubert du Kerfad le mardi 17 Janvier de 19h à 22h.

Lien extrait video du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=YwF0Kb_JblA

Le texte aux Editions Théâtrales avec possibilité de lire un extrait : http://www.editionstheatrales.fr/livres/et-les-poissons-partirent-combattre-les-hommes-383.html

Lien spectacle blogue Station : http://stationtheatre.canalblog.com/archives/2016/07/25/34120135.html

Lien spectacle facebook Station : https://www.facebook.com/events/632291490281075/

Site web : http://stationtheatre.canalblog.com/archives/2014/09/01/31215894.html

Infos réservation :

06.41.56.47.01