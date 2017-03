Plus d'infos sur le spectacle Les Confidentes d'après Journal d'une femme de chambre, Mirbeau à La Meziere

Monologue en kaléidoscope avec témoignages filmés par Sonia Larue de femmes travailleuses d'après Le journal d'une femme de chambre de Octave Mirbeau adapté par Sandrine Jacquemont, mis en scène et interprété par Erika Vandelet, comédienne. Théâtre de l'Échange, Lorient. Création 2016. Avec les soutiens de la Région Bretagne, du Conseil départemental du Morbihan, de la Ville de Lorient, du Théâtre de Morlaix et de La Paillette.

"Quelles singulières et monotones figures, tout de même, j'ai rencontrées sur ma route de servage ! Quand je les revois (...) elles ne me font pas l'effet d'être réellement vivantes (...) elles ne donnent l'illusion de vivre que par leurs vices... Enlevez-leur ces vices qui les soutiennent comme les bandelettes soutiennent les momies (...) ce n'est plus que de la poussière, de la cendre...de la mort..." (O. Mirbeau)

Durée : 1h30

Tout public à partir de 12 ans accompagné

