Plus d'infos sur le spectacle Frères à Le Rheu

Espagne, 1936.

Angel, Antonio et Dolores quittent leur village pour Barcelone avec l'espoir d'un monde meilleur. Face à l'effervescence de cet été-là, et le début de la guerre civile, leurs chemins les emmèneront bien plus loin que ce qu'ils auraient pu imaginer.

Deux personnages nous racontent l'histoire d'une fratrie dans l'Espagne en guerre, du coup d'état de franco à l'exil vers la France. Une histoire racontée à travers leurs souvenirs de petit-fils, une histoire qui leur a été racontée et qu'ils veulent à leur tour transmettre, pour comprendre et ne pas oublier.

Du sucre et du café pour parler de la Guerre d'Espagne, la cuisine comme terrain de jeux, les objets du quotidien comme protagonistes, la table à manger devenant l'échiquier de notre histoire commune.

Points de vue, idéologies et mémoire se mélangent dans le café noir des souvenirs familiaux. Le café, on l'aime avec ou sans sucre, Frères est l'histoire amère de ceux qui gardent le goût de la jeunesse et des utopies.

Lieu : Salle Georges Brassens - 35650 Le Rheu

Site web : http://www.agora-lerheu.asso.fr/freres/

Infos réservation :

Pour les tarifs - voir notre site internet, rubrique informations pratiques. Nous pratiquons le tarif Sortir. Réservation / informations : Centre culturel et d'activités Agora 02 99 60 88 67