Plus d'infos sur le spectacle 6 Pieds Sur Terre à Montfort sur Meu

6 pieds sur terre – Théâtre PépiteThéâtre/HumourLe problème avant d'arriver au bout du chemin de la vie, c'est que, en général, on devient vieux. Et là, c'est la cata ! Que se passera-t-il le jour où la maladie nous aura transformés en pantins tragiques ? Ne perdons pas de temps, allons à l'essentiel !Jean-Luc Piraux est seul en scène, mais la scène est bien vite habitée par la foule de personnages drôles et attachants qu'il incarne à tour de rôle. Dans ce spectacle, il livre avec fougue et humour, ses battements intérieurs, ses angoisses et ses peurs, rationnelles ou irrationnelles, contre lesquelles le rire reste un excellent remède. « Six pieds sur terre », c'est une tragi-comédie au regard ironique et tendre sur le fil de la vie. Entre tendresse, maladresse et vigueur, ce spectacle est à mourir de rire !Jeudi 30 mars 201720h30 / L'Avant-scène / 1h10