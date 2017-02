Plus d'infos sur le spectacle Chéri Faut Qu'on Parle à Pace

Patrick et Sandrine sont trés amoureux l'un de l'autre. Sandrine rêve d'un enfant. Pourtant elle en a déjà un à la maison! La différence de maturité entre hommes et femmes a toujours existé et il est prouvé qu'elle grandit au fil de l'évolution de notre société donnant tout son sens au néologisme "adulescence" : entre âge adulte et adolescence. Depuis plusieurs saisons "Chéri faut qu'on parle!" se démarque comme l'un des plus gros succès de la comédie de boulevard, riche d'un prix de la meilleure comédie du Printemps du rire 2012.