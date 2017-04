Plus d'infos sur le spectacle Mathieu Madenian à Pace

213 PROD (l.3-1032080) en accord avec KADER AOUN PRODUCTIONS présente ce spectacle

Après avoir réuni plus de 230 000 personnes à travers toute la France, avec le succès de son premier spectacle, Mathieu Madenian revient aujourd'hui avec un tout nouveau one man show encore plus drôle et plus personnel que le précédent.Dans ce monologue aux accents Pagnolesques, Mathieu Madenian se livre sans tricher, et nous raconte les hilarantes péripéties de son quotidien, avec un talent de conteur et une énergie comique qui n'appartiennent qu'à lui.De ses déboires amoureux d'éternel adolescent presque marié, à ses aventures médiatiques qui l'ont conduit du canapé de Michel Drucker aux colonnes de Charlie Hebdo, tout est prétexte à rire pour ce roi de l'autodérision qui sait saisir ce qu'il y a d'universel dans chacune de ses histoires personnelles, et réussit le tour de force de nous parler de nos vies à tous, en racontant sa vie à lui.Réservation PMR : 02.99.94.50.18